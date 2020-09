Grande Fratello Vip 5, seconda puntata in diretta – De Blanck a Flavia Vento: «Ti ci porto io a calci in cu*o dallo psicanalista» (Di venerdì 18 settembre 2020) Denis Dosio - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 prosegue con la seconda puntata, in onda di venerdì, e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade – in studio ma soprattutto nella Casa – nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Breve anticipazione delle clip di presentazione dei concorrenti che entreranno nella Casa questa sera. 21.35: Signorini dà il via alla puntata, che promette essere scoppiettante come non mai. “Lo so, lo dico spesso, ma questa volta è reale”, aggiunge. Ah! 21.38: ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020) Denis Dosio - GF Vip 5 IlVip 5 prosegue con la, in onda di venerdì, e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade – in studio ma soprattutto nella Casa – nel corso della serata.Vip 5: laminuto per minuto della21.33: Breve anticipazione delle clip di presentazione dei concorrenti che entreranno nella Casa questa sera. 21.35: Signorini dà il via alla, che promette essere scoppiettante come non mai. “Lo so, lo dico spesso, ma questa volta è reale”, aggiunge. Ah! 21.38: ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - missbuonanotte : BUTTTATE MARIO BALOTELLI AL GRANDE FRATELLO #GFVIP - __Giada : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 10 (2010): la mossa astuta di Mauro Marin che portò alla separazione della coppia Sarah Nile e Veronica… -