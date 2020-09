Fiocco azzurro per Michela Persico e Daniele Rugani: è nato Tommaso (Di venerdì 18 settembre 2020) Michela Persico e Daniele Rugani hanno annunciato sui social la nascita di Tommaso, il loro primo figlio. Tramite il suo account la giornalista sportiva ha inoltre fatto sapere che il frutto del loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020)hanno annunciato sui social la nascita di, il loro primo figlio. Tramite il suo account la giornalista sportiva ha inoltre fatto sapere che il frutto del loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Positano/Praiano, fiocco azzurro in casa Collina e Lucibello: è nato Angelo Raffaele Positanonews Fiocco azzurro per Michela Persico e Daniele Rugani: è nato Tommaso

È nato Tommaso, il figlio di Daniele Rugani e Michela Persico: “Ci hai insegnato la felicità”

Fiocco azzurro in casa Rugani, il calciatore: «Oggi ho imparato il significato della parola felicità»

