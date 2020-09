Emilio Fede condannato in via definitiva per il caso Ruby Bis (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali È stato condannato in via definitiva, Emilio Fede. Per l’ex direttore del TG4 la condotta è di 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby Bis. Fede, che ha 88 anni, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e potrà uscire da casa, di giorno, dalle 6.30 alle 22.00, e se vorrà andare fuori dalla Lombardia, dovrà chiedere l’autorizzazione. Leggi anche: Emilio Fede arrestato a Napoli per aver evaso i domiciliari Nei mesi scorsi era stato fermato dopo aver violato i domiciliari e essere uscito dalla Lombardia senza autorizzare le autorità. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali È statoin via. Per l’ex direttore del TG4 la condotta è di 4 anni e 7 mesi per ilBis., che ha 88 anni, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e potrà uscire da casa, di giorno, dalle 6.30 alle 22.00, e se vorrà andare fuori dalla Lombardia, dovrà chiedere l’autorizzazione. Leggi anche:arrestato a Napoli per aver evaso i domiciliari Nei mesi scorsi era stato fermato dopo aver violato i domiciliari e essere uscito dalla Lombardia senza autorizzare le autorità. L'articolo 361magazine.

