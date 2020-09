Elezioni regionali 2020 | come si vota e data

SusannaCeccardi : Da oggi, fino a tutta domenica e arrivando a lunedì alle 15, quando chiuderanno i seggi per le elezioni regionali,… - marcocappato : Dopo la (mefitica) astensione della #Lega al Parlamento europeo, il dittatore #Lukashenko è entrato in tendenza. Or… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - AntonellaLaTor6 : RT @adrianobusolin: 'Recovery a rischio se le regioni finiscono a destra' Andrea Orlando, così il vice del Pd gioca sporco - ele9061 : RT @Noiconsalvini: ++ ??IMPERDIBILE! OGGI ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINALE PER LE ELEZI… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Il Tempo

Bologna, 18 set. (Labitalia) - Dopo le elezioni avvenute per via informatica la scorsa primavera in pieno lockdown e la ratifica dell'assemblea ordinaria, riunita a Bologna presso la Biblioteca San Do ...AOSTA. "Una vera autonomia per essere forte e per permettere ai valdostani di essere meglio tutelati deve essere anche forte e credibile a Roma e a Bruxelles". Parole del vice presidente di Forza Ital ..."Mi sembra che non ci siano le condizioni per un riavvicinamento". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, tornando sull'ipotesi di un rientro nel Pd,. "Noi siamo venuti via dal Pd con molta so ...