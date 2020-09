Elena scomparsa a 17 anni | è mistero sulle foto inviate via chat

(Di venerdì 18 settembre 2020)Miruna Nemteanu èlo scorso 7 agosto. È uscita di casa in abito da sera e scarpe da ginnastica e nessun l’ha più vista da quel momento. Ora la paura della famiglia è che la ragazza possa essere stata trattenuta contro la sua volontà. Magari proprio da qualcuno che doveva incontrare quella drammatica sera in cui è sparita nel nulla. La mamma diè sempre più convinta che la figlia sia sparita perché c’è qualcuno con lei che, forse, ha approfittato della sua giovinezza. A instillare il dubbio, ora, sono alcunetrovate su whatsapp edalla ragazza: nellec’è lei in biancheria intima. L’uomo misterioso che l’aveva accompagnata a ...

Le foto in biancheria intima inviate dalla diciassettenne, su WhatsApp, potrebbero essere collegate alla scomparsa della ragazza? È quello che si chiedono i genitori di Elena Miruna Nemteanu, 17 anni, ...Grosseto, 18 settembre 2020 - Si infittisce il giallo di Elena Miruna, la diciassettenne scomparsa nel nulla dal 7 agosto scorso dalla sua casa in via Lombardia a Grosseto. Dopo oltre 40 giorni infatt ...