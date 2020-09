Covid, salgono a 25 i positivi nel comune di Sarno (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sono risultati 2 tamponi positivi e 4 test sierologici positivi (ora da approfondire con tampone) riferiti a persone che hanno preso parte pochi giorni fa ad un matrimonio. Poi, in serata, un ulteriore tampone positivo comunicato dall’Asl di Salerno non collegato ai 2 precedenti. Dunque, le persone positive al Covid confermate da tampone, sono in totale 3. Si sta ricostruendo i contatti, laddove da una prima indagine, sembrano più ampi, anche attraverso una analisi epidemiologica. Oggi saranno effettuati circa 40 altri tamponi. “Ad oggi i casi positivi totali a Sarno sono 25. Per aiutare la città, la comunità, in questo momento particolarmente complesso è necessario l’impegno di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sono risultati 2 tamponie 4 test sierologici(ora da approfondire con tampone) riferiti a persone che hanno preso parte pochi giorni fa ad un matrimonio. Poi, in serata, un ulteriore tampone positivo comunicato dall’Asl di Salerno non collegato ai 2 precedenti. Dunque, le persone positive alconfermate da tampone, sono in totale 3. Si sta ricostruendo i contatti, laddove da una prima indagine, sembrano più ampi, anche attraverso una analisi epidemiologica. Oggi saranno effettuati circa 40 altri tamponi. “Ad oggi i casitotali asono 25. Per aiutare la città, la comunità, in questo momento particolarmente complesso è necessario l’impegno di ...

Agenzia_Ansa : Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19 #ANSAmotori - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. Colleferro. Un ulteriore caso di contagio al Covid-19. Gli attuali positivi in cit… - AntonioConenna1 : Francia, perché salgono i contagi ma non i morti: parla Ricciardi - CronacheNuoresi : Gavoi. Salgono a sette i contagi da Covid 19: fra questi anche un dipendente comunale... - melitonline : Cronaca – Covid-19. Salgono di nuovo i contagi, nuovo caso a Melito -