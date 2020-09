Continua The Rookie 2 su Rai2, trame 18 e 25 settembre: la terza stagione rimandata negli USA? (Di venerdì 18 settembre 2020) The Rookie 2 e Nathan Fillion tornano a intrattenere il pubblico di Rai2 nella serata di venerdì 18 settembre. La seconda stagione, composta da 20 episodi, proseguirà sulla rete almeno per tutto l’autunno. La serie, creata nel 2018 da Alexi Hawley, è basata su fatti realmente accaduti e segue le vicende di un uomo di mezza età che decide di rimettersi in gioco. John Nolan, un matrimonio alle spalle e un figlio già grande, diventa così la recluta più anziana del dipartimento di polizia di Los Angeles. Si intitola Punto di rottura l’episodio 2×09 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: La fiducia di Nolan viene messa a dura prova quando cerca di aiutare il precedente proprietario di casa sua a ritrovare la famiglia. Nel frattempo, Harper ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) The2 e Nathan Fillion tornano a intrattenere il pubblico dinella serata di venerdì 18. La seconda, composta da 20 episodi, proseguirà sulla rete almeno per tutto l’autunno. La serie, creata nel 2018 da Alexi Hawley, è basata su fatti realmente accaduti e segue le vicende di un uomo di mezza età che decide di rimettersi in gioco. John Nolan, un matrimonio alle spalle e un figlio già grande, diventa così la recluta più anziana del dipartimento di polizia di Los Angeles. Si intitola Punto di rottura l’episodio 2×09 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: La fiducia di Nolan viene messa a dura prova quando cerca di aiutare il precedente proprietario di casa sua a ritrovare la famiglia. Nel frattempo, Harper ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Continua The Open Bnl Italia: continua favola Musetti, è agli ottavi ANSA Nuova Europa Meteo Italia – Oggi generale miglioramento ma con ancora rischio forti temporali: ecco dove

L’Italia continua ad essere divisa in due sul fronte meteorologico. Da una parte troviamo una calda e tranquilla atmosfera che avvolge gran parte del Centro e del Nord. Dall’altra invece, il tempo con ...

Meccanica delle Meraviglie. Le crepe di Andrea Francolino a Brescia

Andrea Francolino arriva a Brescia per Meccaniche delle Meraviglie, giunta quest’anno alla sua 14esima edizione. Otto gli artisti, italiani e non, chiamati a rileggere gli spazi della città -e del vic ...

Violenza sessuale sulla moglie, ma i giudici riducono la pena: "Era esasperato dai tradimenti di lei"

Ha costretto la moglie a subire violenza sessuale, ed è stato poi arrestato e condannato. Ma i giudici di Milano hanno stabilito in Appello una riduzione della pena a causa della "esasperazione del so ...

