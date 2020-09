Bale è pronto a volare verso l’Inghilterra, lo aspetta il Tottenham (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ imminente l’addio di Gareth Bale al Real Madri. Il gallese infatti è arrivato pochi minuti fa al terminal privato dell’aeroporto di Madrid. In seguito l’esterno volerà verso l’Inghilterra per iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Tottenham. Bale lascia i blancos in prestito oneroso (20 milioni di euro) e col contributo da parte degli spagnoli nel pagamento dell’ingaggio. Gareth Bale has arrived at the private terminal at Madrid airport! pic.twitter.com/aEwQxpvJMv — Football Daily (@footballdaily) September 18, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo Bale è pronto a volare verso l’Inghilterra, lo aspetta il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ imminente l’addio di Garethal Real Madri. Il gallese infatti è arrivato pochi minuti fa al terminal privato dell’aeroporto di Madrid. In seguito l’esterno voleràl’Inghilterra per iniziare la sua seconda avventura con la maglia dellascia i blancos in prestito oneroso (20 milioni di euro) e col contributo da parte degli spagnoli nel pagamento dell’ingaggio. Garethhas arrived at the private terminal at Madrid airport! pic.twitter.com/aEwQxpvJMv — Football Daily (@footballdaily) September 18, 2020 Foto: Twitter personale L'articolol’Inghilterra, loil ...

persemprecalcio : @FabrizioRomano ?? Il #Tottenham è pronto ai colpi #Bale e #Reguillon. Vediamo cosa cambia a livello tattico per… - persemprecalcio : ?? Il #Tottenham è pronto ai colpi #Bale e #Reguillon. Vediamo cosa cambia a livello tattico per #Mourinho e le pos… - infoitsport : Real Madrid, il Tottenham pronto a offrire Dele Alli per arrivare a Bale - RY8113 : @pisto_gol Totthenam pronto ad offrire una cifra cospicua per Lautaro??? Cercano pure Bale ??? Ma quanti soldi hann… - GiorgioFreschi : ???? Doppio colpo del #Tottenham dal #RealMadrid: ufficiale l’arrivo di Sergio #Reguilon (30 milioni, contratto di 5… -