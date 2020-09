Thiago Alcantara, tutto fatto col Liverpool: le cifre (Di giovedì 17 settembre 2020) Thiago Alcantara puà definirsi un nuovo calciatore del Liverpool. Il centrocampista del Bayern Monaco ormai è un ex dato che anche la società tedesca, tramite Karl-Heinz Rummennigge avrebbe confermato la chiusura imminente dell'affare.Thiago Alcantara al Liverpool: le cifrecaption id="attachment 1014373" align="alignnone" width="533" Thiago Alcantara (getty images)/captionA confermare il tutto, come detto, il Bayern Monaco che da tempo aspettava un'offerta del Liverpool per chiudere l'affare. L'operazione dovrebbe portare circa 30 milion di euro alle casse dei tedeschi. Secondo la Bild, il club campione d’Europa non sostituirà Thiago ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020)puà definirsi un nuovo calciatore del. Il centrocampista del Bayern Monaco ormai è un ex dato che anche la società tedesca, tramite Karl-Heinz Rummennigge avrebbe confermato la chiusura imminente dell'affare.al: lecaption id="attachment 1014373" align="alignnone" width="533"(getty images)/captionA confermare il, come detto, il Bayern Monaco che da tempo aspettava un'offerta delper chiudere l'affare. L'operazione dovrebbe portare circa 30 milion di euro alle casse dei tedeschi. Secondo la Bild, il club campione d’Europa non sostituirà...

