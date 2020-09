Inter | le verità di Zhang | dal rapporto con Conte all’operazione Messi…

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 settembre 2020) Fermi tutti, parla Steven. Il presidente dell'ha concesso un'essantevista al Corriere della Sera affrontando diversi temi legati all'attualità del calcio con particolare focus, ovviamente, alla realtà nerazzurra. Daal mercato passando per l'affare Messi.: la verità sue Messicaption id="attachment 1010693" align="alignnone" width="449"(Getty Images)/caption"Il mercato? È una fase turbolenta per il calcio, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa estate, ma servirà anche in futuro", ha esorditosulle operazioni di mercato che vedono coinvolta l'ma anche le altre squadre ...