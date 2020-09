“Chiudi la bocca!”. GF Vip, Tommaso Zorzi ancora nell’occhio del ciclone: stavolta l’ha combinata grossa (Di giovedì 17 settembre 2020) Tommaso Zorzi ancora una volta protagonista. Dopo la lite con la contessa De Blanck che non gli ha perdonato alcuni atteggiamenti, stavolta l’influencer finisce nel mirino di una sua vecchia conoscenza fuori la casa tanto che sembra proprio ci sarà un confronto nei prossimi giorni. La parte in causa è l’ex fidanzato Iconize. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo ascoltato gli sfoghi e i racconti di Tommaso in confessionale. Ha raccontato di un episodio piuttosto recente in cui Iconize gli ha chiesto di poter pubblicare di nuovo un loro vecchio video. Lui non era d’accordo, ma il video è stato pubblicato ugualmente. Zorzi ha aggiunto pure che Iconize gli avrebbe chiesto di commentare il video in questione con un cuore. Lui si è fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)una volta protagonista. Dopo la lite con la contessa De Blanck che non gli ha perdonato alcuni atteggiamenti,l’influencer finisce nel mirino di una sua vecchia conoscenza fuori la casa tanto che sembra proprio ci sarà un confronto nei prossimi giorni. La parte in causa è l’ex fidanzato Iconize. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo ascoltato gli sfoghi e i racconti diin confessionale. Ha raccontato di un episodio piuttosto recente in cui Iconize gli ha chiesto di poter pubblicare di nuovo un loro vecchio video. Lui non era d’accordo, ma il video è stato pubblicato ugualmente.ha aggiunto pure che Iconize gli avrebbe chiesto di commentare il video in questione con un cuore. Lui si è fatto ...

