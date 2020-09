Calciomercato Torino – Murru è ufficiale: poco fa l’annuncio del club (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Torino – Nicola Murru è un nuovo giocatore granata: è ufficiale. Il terzino ex Sampdoria ha firmato il suo nuovo contratto con il club piemontese. Il giocatore arriva a titolo temporaneo – cioè prestito – con opzione di riscatto a titolo definitivo. Murru va a rinforzare il settore sinistro della difesa di Giampaolo, dove sia Ansaldi e che Ricardo Rodriguez soffrono di problemi muscolari che lasciano incertezze sul futuro. Murru sarà quindi a disposizione di Giampaolo già dalla prima di campionato, in programma questo fine settimana. Calciomercato Torino – Murru è ufficiale: poco fa l’annuncio del ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)– Nicolaè un nuovo giocatore granata: è. Il terzino ex Sampdoria ha firmato il suo nuovo contratto con ilpiemontese. Il giocatore arriva a titolo temporaneo – cioè prestito – con opzione di riscatto a titolo definitivo.va a rinforzare il settore sinistro della difesa di Giampaolo, dove sia Ansaldi e che Ricardo Rodriguez soffrono di problemi muscolari che lasciano incertezze sul futuro.sarà quindi a disposizione di Giampaolo già dalla prima di campionato, in programma questo fine settimana.fa l’annuncio del ...

