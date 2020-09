Bruciano i rifiuti, nuovo rogo tossico a Roma (Di giovedì 17 settembre 2020) nuovo rogo tossico nella Capitale. Un incendio di rifiuti è scoppiato nei pressi di via del Foro Italico 501. La sala operativa del comando provinciale di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Ostiense e quella di Prati con a seguito l'autobotte. La combustione ha interessato rifiuti di vario genere. Per fortuna al momento nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio ma il fumo nero si è alzato su tutta la zona rendendo l'aria irrespirabile. Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020)nella Capitale. Un incendio diè scoppiato nei pressi di via del Foro Italico 501. La sala operativa del comando provinciale didei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Ostiense e quella di Prati con a seguito l'autobotte. La combustione ha interessatodi vario genere. Per fortuna al momento nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio ma il fumo nero si è alzato su tutta la zona rendendo l'aria irrespirabile.

Ultime Notizie dalla rete : Bruciano rifiuti Enorme incendio nel campo rom del Foro Italico: nube tossica su Roma Nord Fanpage.it Alessandro Maria D’Amati (Verdi): “Albano brucia meno degli altri Comuni. Ecco perché”

