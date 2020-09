Briatore attacca De Luca: “La prostatite ai polmoni? Lui ce l’ha…” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governatore campano Vincenzo De Luca ha detto che lei ha la prostatite nei polmoni. “Lui la prostatite ce l’ha più alta che nei polmoni: 50 centimetri più su”. E’ la risposta che Flavio Briatore, l’imprenditore proprietario del Billionaire colpito dal Covid, ha dato al Corriere.it, che lo ha intervistato. È stato annoverato fra i negazionisti del virus. Ha cambiato idea?, chiede poi la giornalista. “Ho solo dato ragione al dottor Alberto Zangrillo”, risponde Briatore, “quando diceva che il virus era clinicamente inesistente, non che non esistesse più in assoluto. Avevo detto che oggi i medici conoscono e trattano meglio il Covid. Poi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governatore campano Vincenzo Deha detto che lei ha lanei. “Lui lace l’ha più alta che nei: 50 centimetri più su”. E’ la risposta che Flavio, l’imprenditore proprietario del Billionaire colpito dal Covid, ha dato al Corriere.it, che lo ha intervistato. È stato annoverato fra i negazionisti del virus. Ha cambiato idea?, chiede poi la giornalista. “Ho solo dato ragione al dottor Alberto Zangrillo”, risponde, “quando diceva che il virus era clinicamente inesistente, non che non esistesse più in assoluto. Avevo detto che oggi i medici conoscono e trattano meglio il Covid. Poi, ...

