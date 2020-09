Brasile, volevano scattare un selfie in cima alle cascate: morte due ragazze (Di giovedì 17 settembre 2020) Tragedia alle cascate del Salto Caveiras, a Lages, in Brasile: due ragazze sono morte mentre cercavano di scattarsi un selfie in cima. Le vittime sono Bruna Vellasquez di 18 anni e Monique Medeiros di 19: hanno fatto un volo di oltre venti metri. Per loro non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, le due giovani stavano camminando sul bordo della cascata: una delle due, a un certo punto, è scivolata. L’altra, allora, ha provato a salvarla, prendendola per la mano, ma non ci è riuscita. Anzi, nel tentativo ha perso l’equilibrio ed è finita anche lei giù. Subito, sul posto, sono arrivati i soccorsi: Bruna Vellasquez, tuttavia, è morta sul colpo. La sua amica, invece, è ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tragediadel Salto Caveiras, a Lages, in: duesonomentre cercavano di scattarsi unin. Le vittime sono Bruna Vellasquez di 18 anni e Monique Medeiros di 19: hanno fatto un volo di oltre venti metri. Per loro non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, le due giovani stavano camminando sul bordo della cascata: una delle due, a un certo punto, è scivolata. L’altra, allora, ha provato a salvarla, prendendola per la mano, ma non ci è riuscita. Anzi, nel tentativo ha perso l’equilibrio ed è finita anche lei giù. Subito, sul posto, sono arrivati i soccorsi: Bruna Vellasquez, tuttavia, è morta sul colpo. La sua amica, invece, è ...

