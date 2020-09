Va a sbattere con la testa a 59 anni e pensa di stare bene: poi nel suo cervello succede… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa è la storia di un uomo che dopo aver sbattuto la testa si è ritrovato a fare i conti con qualcosa di davvero incredibile. Dopo aver rimediato un enorme bernoccolo lui… Il cinquantanovenne Dominic O’Brien dopo aver sbattuto la testa si è reso conto di avere un bernoccolo enorme. Nonostante la paura per il trauma, da quel momento la sua vita cambia completamente. Lo stesso protagonista della vicenda si considera un campione improbabile, poiché dopo il suo incidente ha ottenuto un “super potere” che ha stravolto totalmente il suo modo di essere. L’uomo infatti ha dichiarato che da bambino aveva dei grossi problemi di concentrazione; ma dopo aver sbattuto la testa qualcosa in lui è cambiato per sempre. Un normale bernoccolo si è rivelato essere la ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa è la storia di un uomo che dopo aver sbattuto lasi è ritrovato a fare i conti con qualcosa di davvero incredibile. Dopo aver rimediato un enorme bernoccolo lui… Il cinquantanovenne Dominic O’Brien dopo aver sbattuto lasi è reso conto di avere un bernoccolo enorme. Nonostante la paura per il trauma, da quel momento la sua vita cambia completamente. Lo stesso protagonista della vicenda si considera un campione improbabile, poiché dopo il suo incidente ha ottenuto un “super potere” che ha stravolto totalmente il suo modo di essere. L’uomo infatti ha dichiarato che da bambino aveva dei grossi problemi di concentrazione; ma dopo aver sbattuto laqualcosa in lui è cambiato per sempre. Un normale bernoccolo si è rivelato essere la ...

ridistocazzo : Perché chi è una giovane donna si deve sbattere con una più anziana dovreste andare d’accordo come madre e figlia… - hsinmakhlouf : @zenasstavros sì pensa che un anno fa ero in messico a letto a piangere e sbattere la testa al muro perché stava festeggiando con l'altra - capricorn1810 : @Gio15474822 @bellaotero82 @mariamacina - Filcol4 : @Max_883 te ti sei incastrato con Ponderatio ma pure su quell'altro dove stiamo entrambi ci sta di che sbattere la testa eh - JacopoTorrisi : @falitalia @luciodigaetano In Europa ovunque è meglio ma se emigrassi oggi sceglierei un posto con rapida naturaliz… -

Ultime Notizie dalla rete : sbattere con Milano, allarme monopattini. “Da giugno 130 incidenti” E la procura apre un’inchiesta La Stampa Bambino di 12 anni trovato morto in bagno: «Forse caduto nella vasca». Aperto un fascicolo

Un bambino di 12 anni è morto ieri nel bagno della sua casa in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino: sul suo caso la Procura aprirà un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Secondo quanto riporta ...

Milano, ancora un incidente in monopattino: 34 enne senza casco contro auto, è grave

MILANO. Un altro incidente a Milano tra un monopattino elettrico e, questa volta, un’auto. Intorno alle 11 di questa mattina un uomo di 34 anni, a bordo del suo monopattino elettrico, si è scontrato c ...

Rischia la vita per scattare una foto, soccorsa con l'elicottero

La Spezia, 16 settembre 2020 - Ha rischiato la vita per scattare una foto in alta montagna. E' successo nell'Appennino Reggiano, nel Comune di Ventasso, sul versante sud-est del monte La Nuda, sul sen ...

Un bambino di 12 anni è morto ieri nel bagno della sua casa in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino: sul suo caso la Procura aprirà un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Secondo quanto riporta ...MILANO. Un altro incidente a Milano tra un monopattino elettrico e, questa volta, un’auto. Intorno alle 11 di questa mattina un uomo di 34 anni, a bordo del suo monopattino elettrico, si è scontrato c ...La Spezia, 16 settembre 2020 - Ha rischiato la vita per scattare una foto in alta montagna. E' successo nell'Appennino Reggiano, nel Comune di Ventasso, sul versante sud-est del monte La Nuda, sul sen ...