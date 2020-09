UFFICIALE – Inter | dall’FC Luzern arriva Darian Males

Inter : ??? | FAMIGLIA Fai come @ojuliocesar_12: unisciti alla grande famiglia #InterClub per ricevere il kit ufficiale e… - Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, ufficiale l'arrivo di #Kolarov - passione_inter : ?? | UFFICIALE ??? Darian #Males è un nuovo calciatore dell'Inter! ???? - DiMarzio : #Calciomercato, #Inter: ufficiale l'arrivo di Dorian #Males -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Inter

Darian Males è un nuovo giocatore dell’Inter. La società nerazzurra, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato l’arrivo dell’attaccante classe 2001. Il giocatore ha effettuato le visite mediche n ...Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Nello stesso giorno si terranno l ...Nell’aprile del 1793 a Edimburgo, in Scozia, le crescenti tensioni per l’impiccagione pubblica di un contrabbandiere sfociarono in molteplici disordini. Il capitano della guardia cittadina John Porteo ...