Sesto, un parco da 45 ettari e 5 piazze sulle ex Falck (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sesto San Giovanni, Milano,, 16 settembre 2020 - Cinque piazze che diventeranno punti focali di aggregazione e che connetteranno la città, vecchia e nuova, in un percorso verde , attrezzato, sinuoso ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020)San Giovanni, Milano,, 16 settembre 2020 - Cinqueche diventeranno punti focali di aggregazione e che connetteranno la città, vecchia e nuova, in un percorso verde , attrezzato, sinuoso ...

Conclusi i lavori di sistemazione dell'area picnic Monte Uda di Barrali, piccolo monte alto 370 metri e polmone verde che fa da sfondo a nord del Comune di Barrali. L'amministrazione comunale ha riqua ...

di Ida Bini (ANSA) - SESTO, 15 SET - E' una valle romantica e incontaminata che, alle porte del Parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo e a cavallo tra le Dolomiti di Sesto e di Auronzo di ...

il tradizionale Palio Sestese, che è stato rimandato causa Covid, non ha voluto interrompere la tradizione del volo sul Lago Maggiore. Sabato 12 l’Aero Club di Como ha presenziato con diversi idrovola ...

