Serie C, il presidente dell'Aic Calcagno tuona: "Lo sciopero diventa sempre più certezza" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il numero uno dell'Aic, il presidente Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus parlando di svariati argomenti, tra cui quello scottante delle rose da 22 in Lega Pro e del sempre più probabile sciopero. COVID E RIFORME – "Era difficile farsi trovare preparati di fronte ad un evento del genere. Credo che qualche occasione sia andata persa ma oggettivamente le riforme nel nostro sistema hanno bisogno di tempistiche poco compatibili con l'eccezionalità di questo momento. Credo si debba cogliere questa fase eccezionale che a mio avviso non è ancora finita e cercare di fare quelle riforme che sono sul tavolo ormai da più di 10 anni". DIRITTI TV – "Ci sono problemi strutturali e da tanti anni chiediamo una riforma che ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie presidente Serie A: il presidente della Serie B Balata chiede chiarimenti sulla media company Primaonline Palestrina (calcio, Eccellenza), giorni speciali per Binaco: “Prima amichevole ad Artena, poi la Coppa”

Dopo due campionati di serie D (l’ultimo ad Anagni), Binaco ha fatto un passo indietro per scendere in Eccellenza: “Ma quando si sceglie una piazza come Palestrina, un club di questa tradizione e un ...

CALCIO: BENEVENTO, PRESIDENTE VIGORITO NEGATIVO AL SECONDO TAMPONE COVID

Il Benevento Calcio comunica che anche il secondo tampone effettuato ieri, come da protocollo Covid-19, dal presidente Oreste Vigorito è risultato NEGATIVO.

LE ORIGINI STORICHE DELLE DIVISE DELLE SQUADRE DI CALCIO DI SERIE A

Le storie delle divise delle squadre di calcio celano spesso aneddoti curiosi e divertenti: c'è chi ha "copiato" dall'Inghilterra e chi ha imitato la Grecia olimpica, qualcuno addirittura si è ispirat ...

