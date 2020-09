Omicidio Vannini, chiesti 14 anni per la famiglia Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omicidio Vannini, il procuratore generale ha chiesto 14 anni di reclusione per la famiglia Ciontoli: “Il loro è disegno programmato a cui tutti hanno preso parte a costo di far… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020), il procuratore generale ha chiesto 14di reclusione per la: “Il loro è disegno programmato a cui tutti hanno preso parte a costo di far… L'articolo proviene da .

