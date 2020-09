Napoli, focolaio in caserma: 14 vigili positivi dopo una festa, 150 in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Napoli. Finora sono 14 gli agenti della Polizia Municipale di Napoli trovati positivi al Coronavirus. Altri 150 sono in quarantena, poiché appartengono alla stessa unità operativa. dopo la scoperta delle positività degli agenti, la sezione San Lorenzo, quella che va da Piazza Garibaldi ai Decumani, è stata chiusa per consentire le operazioni di sanificazione. Napoli, focolaio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020). Finora sono 14 gli agenti della Polizia Municipale ditrovatial Coronavirus. Altri 150 sono in, poiché appartengono alla stessa unità operativa.la scoperta delletà degli agenti, la sezione San Lorenzo, quella che va da Piazza Garibaldi ai Decumani, è stata chiusa per consentire le operazioni di sanificazione.… L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

