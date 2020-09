Monster Hunter per Switch sarà presentato al Nintendo Direct Mini di domani? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa mattina Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct Mini che sarà trasmesso nella giornata di domani, 17 settembre.E, a quanto pare, in occasione di questo evento potrebbero arrivare delle graditissime novità per i fan della grande N, poiché, probabilmente, sarà presentato Monster Hunter per Nintendo Switch.Monster Hunter per l'ibrida di Nintendo dovrebbe essere un capitolo interamente pensato per la console e, in molti, credevano che una presentazione avrebbe avuto luogo a un evento più grande come il Tokyo Game Show.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa mattinaha annunciato un nuovoche sarà trasmesso nella giornata di, 17 settembre.E, a quanto pare, in occasione di questo evento potrebbero arrivare delle graditissime novità per i fan della grande N, poiché, probabilmente, saràperper l'ibrida didovrebbe essere un capitolo interamente pensato per la console e, in molti, credevano che una presentazione avrebbe avuto luogo a un evento più grande come il Tokyo Game Show.Leggi altro...

