Juventus, addio a Suarez: Milik alla Roma spinge Dzeko in bianconero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Juventus addio Suarez – Suarez e Juventus adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenimento del passaporto. L’uruguayano, tramite il suo entourage, ha ricevuto conferma che, anche se dovesse superare l’esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana, non riuscirebbe poi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020)adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenimento del passaporto. L’uruguayano, tramite il suo entourage, ha ricevuto conferma che, anche se dovesse superare l’esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana, non riuscirebbe poi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : Accordo trovato per l’addio di #Higuain che ha salutato i compagni. La #Juventus gli riconoscerà una buonuscita da… - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - tuttosport : #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - zazoomblog : Juventus addio a Suarez: Milik alla Roma spinge Dzeko in bianconero - #Juventus #addio #Suarez: #Milik - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Juventus, addio a Suarez: Milik alla Roma, spinge Dzeko in bianconero: Juventus addi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus addio Calciomercato Juventus, addio Pjaca: colpo in Serie A DirettaGoal Barcellona, ecco Pjanic: 'Per me è un sogno, avevo bisogno di nuove sfide. L'addio alla Juve e Suarez...' VIDEO

Prime parole da giocatore del Barcellona per Miralem Pjanic. Intervenuto in conferenza stampa, il bosniaco ha dichiarato: "Grazie al club e al presidente. Per m ...

Calciomercato Juventus, nuova proposta a Luis Suarez

Continua a tenere banco in casa Barcellona il futuro di Luis Suarez. L’attaccante è in uscita, per esplicita decisione del nuovo allenatore, Ronald Koeman, ma il mancato accordo per la buonuscita sta ...

Juventus, addio a Suarez: Milik alla Roma, spinge Dzeko in bianconero

Juventus addio Suarez – Suarez e Juventus adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenime ...

Prime parole da giocatore del Barcellona per Miralem Pjanic. Intervenuto in conferenza stampa, il bosniaco ha dichiarato: "Grazie al club e al presidente. Per m ...Continua a tenere banco in casa Barcellona il futuro di Luis Suarez. L’attaccante è in uscita, per esplicita decisione del nuovo allenatore, Ronald Koeman, ma il mancato accordo per la buonuscita sta ...Juventus addio Suarez – Suarez e Juventus adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenime ...