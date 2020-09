Grande Fratello Vip 5: Fausto Leali elogia Mussolini per le pensioni, ma è una bufala (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sta facendo molto discutere sul web una frase pronunciata da Fausto Leali. Il cantante, concorrente del Grande Fratello Vip 5, in queste prime ore di reclusione nella casa si è ambientato molto bene e ha buoni rapporti con tutto il gruppo. In uno dei tanti momenti di ozio Leali e i coinquilini tra una chiacchiera e l’altra affrontano un tema che sfocia presto nello storico-politico. Parlando di Benito Mussolini l’artista dice: “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”. Un elogio del duce che a molti internauti non è piaciuto. A onor del vero però come fanno notare alcuni, prima di quella frase ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sta facendo molto discutere sul web una frase pronunciata da. Il cantante, concorrente delVip 5, in queste prime ore di reclusione nella casa si è ambientato molto bene e ha buoni rapporti con tutto il gruppo. In uno dei tanti momenti di ozioe i coinquilini tra una chiacchiera e l’altra affrontano un tema che sfocia presto nello storico-politico. Parlando di Benitol’artista dice: “Ha fatto delle cose per l’umanità, le. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di”. Un elogio del duce che a molti internauti non è piaciuto. A onor del vero però come fanno notare alcuni, prima di quella frase ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - fiordisale : RT @LucillaMasini: GFVip. Fausto Leali elogia Mussolini: 'Hitler era suo fan'. Dal Grande Fratello al Grande Balilla è un attimo. #gfvip202… - 45acpjoe : RT @Corriere: Grande Fratello Vip: Flavia Vento ha abbandonato il reality di Canale 5 -