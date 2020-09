Gavettone per Di Maio: secchiata d’acqua a San Giorgio a Cremano (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Di Maio bagnato, Di Maio fortunato? Chissà se, la secchiata di acqua piovuta dal cielo sul ministro degli Esteri Luigi di Maio gli porterà fortuna. Di Maio, nel bel mezzo della sua visita pubblica alla città di San Giorgio a Cremano è stato raggiunto da una secchiata d’acqua. Protagonista di uno dei più classici gavettoni, Di Maio era tra la folla e si stava avvicinando ad uno stand quando gli è arrivata addosso una secchiata d’acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Il ministro, nella sua camicia e nella sua giacca elegante, tra un selfie e un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – Dibagnato, Difortunato? Chissà se, ladi acqua piovuta dal cielo sul ministro degli Esteri Luigi digli porterà fortuna. Di, nel bel mezzo della sua visita pubblica alla città di Sanè stato raggiunto da unad’acqua. Protagonista di uno dei più classici gavettoni, Diera tra la folla e si stava avvicinando ad uno stand quando gli è arrivata addosso unad’acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Il ministro, nella sua camicia e nella sua giacca elegante, tra un selfie e un ...

