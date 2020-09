Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D’Urso ma commette una gaffe, lei risponde: «Salutami assoreta» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D’Urso ma commette una gaffe, lei risponde: «Salutami assoreta». Prima puntata di Live non è la D’Urso e il saluto iconico della padrona di casa è già stato utilizzato, anche se in modo scherzoso contro l’ex re dei paparazzi. Dopo anni di bufera tra Barbara D’urso e Fabrizio Corona è pace fatta. A conferma di ciò, durante la diretta della prima puntata di Live non è la D’Urso la padrona di casa ha più volte preso le difese del paparazzo sottolineando in modo particolare il grande lavoro fatto con il figlio Carlos Maria. «Carlos sta ... Leggi su attualitavip.myblog (Di mercoledì 16 settembre 2020)faD’Urso mauna, lei: «». Prima puntata di Live non è la D’Urso e il saluto iconico della padrona di casa è già stato utilizzato, anche se in modo scherzoso contro l’ex re dei paparazzi. Dopo anni di bufera traD’urso eè pace fatta. A conferma di ciò, durante la diretta della prima puntata di Live non è la D’Urso la padrona di casa ha più volte preso le difese del paparazzo sottolineando in modo particolare il grande lavoro fatto con il figlio Carlos Maria. «Carlos sta ...

ValentinaKermit : @_UnaLola Tra l'altro penso che nella scala del narcisismo, quelli che costringono il popolo a pregare per vedere l… - MajestyCatsy : @violalaviola Ahahahahah *video di Fabrizio Corona che si ammazza con la bicicletta in via Torino a milano* - Numa_Pompilio : Ma vo 'o ricordate Fabrizio Corona che urla LA LIBERTÀ e casca dalla bici? - zazoomblog : Fabrizio Corona “E’ impossibile trovare una donna di 65 anni così bella” - #Fabrizio #Corona #impossibile - infoitsport : Fabrizio Corona, il post dopo Live Non è la D'Urso: 'Non si tiene così un bambino' -