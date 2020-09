D’Agostino | “Abbiamo costruito una squadra all’altezza di questa terra”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La nostra linea continuerà ad essere quella di volare basso e fare le cose in silenzio. Non voglio promettere la Serie A in tre anni”. Sono le parole chiare del presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino. “Vogliamo continuare concaratteristica èe continueremo in questo modo perché è la cosa più giusta – dice – Abbiamo allestito una buonaperché noi siamo l’Avellino. Volevamo costruire con unadegna diterra. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene ma attendiamo l’evoluzione di questo anno”. “Lo stadio nuovo lo immagino più di quanto lo vede il sindaco Festa – continua – Lo ...