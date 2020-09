CALDO assurdo, ma quando finirà? Prime ipotesi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inutile girarci attorno, non avrebbe alcun senso. Stiamo affrontando un’ondata di CALDO imponente, una di quelle ondate di CALDO che se fossero capitate qualche settimana fa avrebbero fatto gridare all’eccezionalità delle condizioni meteo. Tenete conto che stiamo parlando di anomalie termiche (positive ovviamente) di 4-5°C praticamente in tutta Italia. Se poi vogliamo consolarci in qualche modo, su mezza Europa tali anomalie raggiungono punte di 10-12°C. Diciamo che è una magra consolazione, così com’è una magra consolazione la minor durata delle giornate. Certo, se tutto ciò fosse accaduto ad agosto molto probabilmente saremo qui a parlare nuovamente di 40°C in lungo e in largo. Ecco quando potrebbe finire il CALDO settembrino Al di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inutile girarci attorno, non avrebbe alcun senso. Stiamo affrontando un’ondata diimponente, una di quelle ondate diche se fossero capitate qualche settimana fa avrebbero fatto gridare all’eccezionalità delle condizioni meteo. Tenete conto che stiamo parlando di anomalie termiche (positive ovviamente) di 4-5°C praticamente in tutta Italia. Se poi vogliamo consolarci in qualche modo, su mezza Europa tali anomalie raggiungono punte di 10-12°C. Diciamo che è una magra consolazione, così com’è una magra consolazione la minor durata delle giornate. Certo, se tutto ciò fosse accaduto ad agosto molto probabilmente saremo qui a parlare nuovamente di 40°C in lungo e in largo. Eccopotrebbe finire ilsettembrino Al di ...

Inutile girarci attorno, non avrebbe alcun senso. Stiamo affrontando un’ondata di caldo imponente, una di quelle ondate di caldo che se fossero capitate qualche settimana fa avrebbero fatto gridare ...

Grande Fratello VIP 5, Flavia Vento già in lacrime: "Non ho mai lasciato i miei cani"

Flavia Vento, dopo poche ore del suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 5, è scoppiata a piangere pensando ai suoi sette cani. Flavia Vento è la prima concorrente del Grande Fratello VIP 5 a ...

Sanità, Conca: “A Bari pazienti Covid insieme a immunodepressi. Una scelta assurda”

“Mentre il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parla della sanità pugliese come un sistema di Serie A, la realtà è ben differente”. Con queste parole il candidato alla presidenza della Re ...

