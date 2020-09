Berlusconi: "Ho temuto di non farcela, andate a votare" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Temevo di non farcela, ma ho superato anche questa prova”. Così Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere in cui parla dei giorni del ricovero e poi fa un appello perché domenica prossima si vada a votare. “I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale - racconta il leader di Forza Italia - Avevo dolore dovunque”. E sul referendum e le Regionali alle porte chiede agli italiani di non rinunciare ad un’occasione per esprimere la propria sovranità. “Ai referendum come alle elezioni è il popolo a decidere, come è giusto e sano in una democrazia”, spiega.Entrando nelle stringenti questioni dell’attualità politica, con il referendum e le elezioni regionali imminenti, alle porte, Berlusconi lancia un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Temevo di non, ma ho superato anche questa prova”. Così Silvioin un’intervista al Corriere in cui parla dei giorni del ricovero e poi fa un appello perché domenica prossima si vada a. “I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale - racconta il leader di Forza Italia - Avevo dolore dovunque”. E sul referendum e le Regionali alle porte chiede agli italiani di non rinunciare ad un’occasione per esprimere la propria sovranità. “Ai referendum come alle elezioni è il popolo a decidere, come è giusto e sano in una democrazia”, spiega.Entrando nelle stringenti questioni dell’attualità politica, con il referendum e le elezioni regionali imminenti, alle porte,lancia un ...

