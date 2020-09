Aumentano ancora contagi e decessi I tamponi tornano sopra 100 mila

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGi - Salela curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i, tornati oggiquota 100(per l'esattezza 100.607), 20in più di ieri.anche igiornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni che fanno segnare piùsono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentrequota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 291.442. Segnalano ...

AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l ...