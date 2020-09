“Andiamo a vendemmiare” Un WhatsApp dice quando | in Trentino

Leggi su winemag

(Di giovedì 17 settembre 2020) Chissà cosa penserebbero i vignaioli d’un tempo, con gli occhi all’orizzonte alla ricerca di segni premonitori del meteo e assaggi continui delle uve, in vigneto. Fatto sta che, nel 2020, anche la vendemmia è “super-tech”. Lo testimonia l’iniziativa di Cavit, che è in grado di indicare con un ““, il sistema di messaggistica istantanea che spopola tra i giovani,è il momento di raccogliere l’uva. “È ora, andiamo a vendemmiare”. O giù di lì. Per monitorare lo stato di maturazione dei grappoli e stabilire i tempi ottimali della vendemmia, la nota cooperativa trentina ha dotato i vigneti di speciali sensori, collegati a spettrometri portatili. Gli agronomi sono così in grado di rilevare il livello di zuccheri e la presenza di ...