Zingaretti, "Non è un sogno poter ricostruire l'Italia" (Di martedì 15 settembre 2020) Nicola Zingaretti avverte il governo: "In bici stai in piedi se pedali, se poggi i piedi a terra è la palude". Intervenuto ai microfoni de TG2 Post, il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti torna in pressing sul governo per quanto riguarda la gestione dei fondi che arriveranno dall'Unione europea. Nicola ZingarettiZingaretti, "Non è un sogno poter ricostruire l'Italia" Il Segretario dem ricalca le dichiarazioni del premier Conte quando afferma che con i fondi europei il governo non deve lavorare per ricostruire l'Italia pre-coronavirus, ma deve rilanciare il Paese. "La grande novità positiva è che all'improvviso abbiamo centinaia di miliardi di ...

