“X Factor 2020” | in onda dal 17 settembre

Nuova giuria per il talent show in onda su Sky Giovedì 17 settembre riparte una nuova edizione di "X Factor Italia". Il programma di Sky prodotto da Fremantle, torna con un tavolo dei giudici totalmente rivoluzionato. L'edizione promette di esserec totalmente diversa dalle precedenti, alla ricerca del talento del 2020, che non è più solo voce, ma anche scrittura, composizione, produzione musicale. Una stagione che vuole amplificare la voglia di esserci e di comunicare dei ragazzi, mai forte come quest'anno. Anche lo studio è stato rinnovato con una nuova scenografia in cui lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d'Europa, si è trasformato nell'headquarter di #XF2020. In questo contesto inedito, con riprese anche ...

