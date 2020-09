Tonitto sbarca in Belgio e Portogallo | nascono le partnership con Ahold-Delhaize e Prozis | colossi europei della GDO e del commercio On-line in Europa

Leggi su newsagent

(Di martedì 15 settembre 2020)1939, leader sul mercato per il sorbetto n° 1 in Italia, prosegue il suo processo di internazionalizzazione siglando due nuovecommerciali con due dei più grandi negozi d’GDO, anche on: il belgae il portoghese. Dopo il recente sbarco in Cina, a Shanghai, all’internoPearl Tower, e i successi in diverse nazioni europee – per esempio nei Paesi Bassi all’internostorica catena di supermercati Albert Heijn, in Irlanda con Dunnes Stores, in Lettonia con Rimi Baltic – l’azienda ligure, da tre generazioni proprietariafamiglia Dovo, conquista anchee ...