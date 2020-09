Superenalotto, la combinazione vincente: 2 - 9 - 44 - 47 - 52 - 54 (Di martedì 15 settembre 2020) Questa la combinazione vincente dell'estrazione odierna, n. 93, del Superenalotto: 2 - 9 - 44 - 47 - 52 - 54. Numero Jolly: 16. Superstar: 18. Il jackpot in palio è di 38,7 milioni di euro. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Questa ladell'estrazione odierna, n. 93, del: 2 - 9 - 44 - 47 - 52 - 54. Numero Jolly: 16. Superstar: 18. Il jackpot in palio è di 38,7 milioni di euro.

zennibe : Una signora mi ha fatto allontanare dal tabaccaio perché non voleva le rubassi la combinazione di numeri “vincenti”… - GazzettinoL : Il Partito Comunista Italiano di Livorno esprime la propria vicinanza all’operaio ferito Superenalotto la combinaz… - infoitcultura : Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 12 settembre 2020: numeri e combinazione vincente - GazzettinoL : Pd, Bonaccini: Riportare dentro chi non ci vota più Maltempo: ancora piogge e temporali in Sicilia e in Calabria… - Superenalotto : Estrazione del 12/09/2020 Concorso 92/2020 Combinazione Vincente 6,15,36,42,67,78 Numero jolly 2 Superstar 11 -