Suona la campanella per le classi prime del Civiform di Cividale (Di martedì 15 settembre 2020) Mercoledì 16 settembre 2020 al Civiform di Cividale Suona la campanella anche per le classi prime. Dopo la ripresa della sede di Trieste, tra le prime scuole in Italia, con domani inizia infatti l'anno formativo per gli oltre 140 allievi dei primi anni. Si completa, così, il ritorno sui banchi per tutti i 600 allievi del Centro di Formazione professionale. Civiform riparte nel segno della sicurezza: importanti le misure disposte per prevenire i rischi legati alla diffusione del SARS-CoV-2. Distanziamento, formazione del personale e degli allievi sulle norme comportamentali e attenzione ai soggetti più fragili, oltre a un vero e proprio Patto di corresponsabilità stilato tra scuola, famiglie e alunni in cui tutti sono ...

