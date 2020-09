LegaPro | Bisceglie e Foggia riammesse | pubblicata la composizione del Girone C

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi pomeriggio in videoconferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro dopo l’esito del Consiglio Federale, che ha proceduto all’unanimità ad indicarequali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto in classifica della seconda classificata nelH di Serie D. Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Saranno ...