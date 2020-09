Laura Pausini festeggia Tra Te E Il Mare | 20 anni fa il primo singolo di Biagio Antonacci

(Di martedì 15 settembre 2020)Tra Te E Ilnei primi 20dal suo rilascio. Si tratta anche delscritto per lei da, con il quale ha continuato a collaborare anche neglia seguire. I due artisti sono anche amici, come hanno dimostrato nel corso del tour che hanno tenuto nel 2019 e che hanno portato fino in Sardegna nella data all’Arena Fiera di Cagliari. “Sembra incredibile, ma sono passati 20dall’uscita mio album Tra Te E Il. Ricordo ancora quando mi è arrivato il, scritto per me da… e poi da lì ...

VeronicaAlestra : @LauraPausini Sono passati 20 anni dall'uscita del disco #trateeilmare ?? è difficile scegliere Canzone che sono pi… - ColombiaPausini : RT @RadioSubasio: Laura Pausini festeggia 20 anni di 'Tra te e il mare' - Florian34119048 : RT @RadioSubasio: Laura Pausini festeggia 20 anni di 'Tra te e il mare' - pinitoentw : stan Laura Pausini ??????? - radiosiciliarse : LAURA PAUSINI - UN'EMERGENZA D'AMORE -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Fiorella Mannoia ha pubblicato il video del suo ultimo singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, brano scritto per lei da Ultimo. Il singolo anticipa il prossimo progetto discografico della cantant ...Per Laura Pausini il 15 settembre non è un giorno come gli altri e lei ha voluto raccontare il perché sui social. 8 anni fa, la cantante annunciava al mondo di essere incinta di Paola. Oggi la figlia ...Cerco di notte in ogni stella uno tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta: adesso cresco! Questa è una delle frasi della canzone Tra te e il mare di Laura Pausini, che il 15 settembre 2000 ha pub ...