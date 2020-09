Juve Stabia, ceduto in prestito un giovane di prospettiva al Napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Michele Picardi, difensore classe 2004, al Napoli. Picardi ha disputato una stagione importante nell’ultimo campionato Under 16 A-B. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – La S.S.comunica la cessione, con la formula delcon diritto di riscatto, di Michele Picardi, difensore classe 2004, al. Picardi ha disputato una stagione importante nell’ultimo campionato Under 16 A-B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

