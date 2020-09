Gualtieri, ‘Recovery fund rappresenta un punto di svolta per il rilancio dell’economia’ (Di martedì 15 settembre 2020) Recovery fund, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alle commissioni Bilancio e Finanza della Camera. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha parlato del Recovery fund in audizione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il ministro ha fatto sapere che nella giornata del 15 settembre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte invierà al Parlamento le linee guida del Recovery Plan italiano. Di seguito il video della diretta del canale della Camera. Recovery fund, Gualtieri in audizione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera “Il recovery fund rappresenta un punto di svolta per il rilancio dell’economia …, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Recovery, il ministro dell’Economia Robertoin audizione alle commissioni Bilancio e Finanza della Camera. Il ministro dell’Economia Robertoha parlato del Recoveryin audizione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il ministro ha fatto sapere che nella giornata del 15 settembre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte invierà al Parlamento le linee guida del Recovery Plan italiano. Di seguito il video della diretta del canale della Camera. Recoveryin audizione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera “Il recoveryundiper ildell’economia …, ...

