Grande Fratello VIP, risultati deludenti. La prima puntata è un flop (Di martedì 15 settembre 2020) Record negativo per Alfonso Signorini; il suo GF Vip infatti detiene un record per ascolti bassi. Non buona la prima. View this post on Instagram Da tutti gli ingressi dei VIP di questa nuova edizione, all'acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck: riviviamo il meglio della prima puntata di #GFVIP!😍 A post shared … L'articolo Grande Fratello VIP, risultati deludenti. La prima puntata è un flop proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Record negativo per Alfonso Signorini; il suo GF Vip infatti detiene un record per ascolti bassi. Non buona la. View this post on Instagram Da tutti gli ingressi dei VIP di questa nuova edizione, all'acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck: riviviamo il meglio delladi #GFVIP!😍 A post shared … L'articoloVIP,. Laè unproviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - erevetsart : RT @ourbenzlove: ma come fate a guardare Il Grande Fratello, Temptation island e tutti questi reality trash - heavharry : RT @girlannoiata: ma io al grande fratello ci voglio gianmarco zagato. -