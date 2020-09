Francesco Ghirelli: “Presto un campionato Primavera 3, dal prossimo anno Primavera 4” (Di martedì 15 settembre 2020) “Sono molto contento perché verrà istituito un campionato Primavera 3 e dall’anno prossimo anche di Primavera 4. Si studierà un progetto per campionati con promozioni e retrocessioni, che sarà molto importante per la formazione di giovani per le nazionali. Si apre così una competitività maggiore”. Lo ha annunciato oggi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del consiglio federale della Figc sull’idea di modificare i campionati giovanili. Il nuovo meccanismo permetterebbe a una squadra Primavera di militare anche nei primi due campionati di categoria anche se la sua prima squadra dovesse militare in Serie C e viceversa. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “Sono molto contento perché verrà istituito un3 e dall’anche di4. Si studierà un progetto per campionati con promozioni e retrocessioni, che sarà molto importante per la formazione di giovani per le nazionali. Si apre così una competitività maggiore”. Lo ha annunciato oggi il presidente della Lega Proa margine del consiglio federale della Figc sull’idea di modificare i campionati giovanili. Il nuovo meccanismo permetterebbe a una squadradi militare anche nei primi due campionati di categoria anche se la sua prima squadra dovesse militare in Serie C e viceversa.

A pochi giorni dall'inizio del campionato, fissato per il 27 settembre, il presidente Francesco Ghirelli è intervenuto a Sportitalia per commentare al raduno degli arbitri la nuova stagione 2020/21.

