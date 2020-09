Esclusiva: Spezia, è fatta per Farias e Deiola. I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Erano due trattative avanzate, che vi avevamo anticipato nei dettagli, adesso ci sono le intese definitive. Alessandro Deiola e Diego Farias sono due importanti rinforzi dello Spezia: il centrocampista e l’esterno offensivo arriveranno entrambi dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Scambio di documenti in corso, affari fatti. Foto: Logo Spezia L'articolo Esclusiva: Spezia, è fatta per Farias e Deiola. I dettagli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Erano due trattative avanzate, che vi avevamo anticipato nei, adesso ci sono le intese definitive. Alessandroe Diegosono due importanti rinforzi dello: il centrocampista e l’esterno offensivo arriveranno entrambi dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Scambio di documenti in corso, affari fatti. Foto: LogoL'articolo, èper. Iproviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: Spezia-Cagliari, domani incontro per Deiola e non solo) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Spezia, discorsi sempre aperti con il Cagliari per Deiola e Farias) Playhitmusic - - marinabeccuti : ESCLUSIVA TG-Matteo Cantile (Primocanale): 'Tra Toro e Spezia Djidji e Millico le piste più concrete. Su Segre voci… - Torinogranatait : ESCLUSIVA TG-Matteo Cantile (Primocanale): 'Tra Toro e Spezia Djidji e Millico le piste più concrete. Su Segre voci… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Spezia Esclusiva: Spezia, è fatta per Farias e Deiola. I dettagli alfredopedulla.com Spezia, ESCLUSIVO: accordo con Nzola e trattativa col Trapani

Lo Spezia è uno dei club più attivi sul mercato. Per l’attacco, il club ligure è al lavoro anche per riconsegnare a Italiano M’Bala Nzola. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomerca ...

La Spezia. Peracchini all’Umbertino: basta con le fake news

A seguito di una visita alle attività commerciali e alla cittadinanza del quartiere Umbertino, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “La più grande fake news al tempo del Coronavirus ...

Domicilio digitale (Pec): la scadenza è il 1° ottobre

La Spezia - Confartigianato La Spezia avvisa che entro il 1 ... attivo e nella loro disponibilità esclusiva. Si invitano tutte le imprese a verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio ...

Lo Spezia è uno dei club più attivi sul mercato. Per l’attacco, il club ligure è al lavoro anche per riconsegnare a Italiano M’Bala Nzola. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomerca ...A seguito di una visita alle attività commerciali e alla cittadinanza del quartiere Umbertino, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “La più grande fake news al tempo del Coronavirus ...La Spezia - Confartigianato La Spezia avvisa che entro il 1 ... attivo e nella loro disponibilità esclusiva. Si invitano tutte le imprese a verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio ...