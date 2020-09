Como, don Roberto ucciso a coltellate da un cittadino straniero: omicidio all’alba (Di martedì 15 settembre 2020) ucciso a coltellate il sacerdote Roberto Malgesini, 51 anni. L’omicida si è costituito: si tratterebbe di un immigrato. Como, Roberto Malgesini ucciso a coltellate L’aggressione mortale è avvenuta questa mattina accanto alla chiesa di piazza San Rocco poco dopo le sette. Il killer è un cittadino straniero con problemi psichici, un senzatetto che dormiva in … L'articolo Como, don Roberto ucciso a coltellate da un cittadino straniero: omicidio all’alba Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020)il sacerdoteMalgesini, 51 anni. L’omicida si è costituito: si tratterebbe di un immigrato.MalgesiniL’aggressione mortale è avvenuta questa mattina accanto alla chiesa di piazza San Rocco poco dopo le sette. Il killer è uncon problemi psichici, un senzatetto che dormiva in … L'articolo, donda unall’alba Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - RaiNews : Un prete di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato a morte in piazza San Rocco, a Como. L’aggressione… - TgrRai : #Como, don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso a coltellate da uno straniero. Il prete era conosciuto per il suo imp… - vinnix63 : RT @RaiNews: Un prete di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato a morte in piazza San Rocco, a Como. L’aggressione è avvenuta… - ErmannoCastaldo : RT @RadioSavana: Como, don Malgesini, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, è stato brutalmente ucciso con una colt… -