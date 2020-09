Com’è fare X Factor al tempo del coronavirus? (Di martedì 15 settembre 2020) La musica si è fermata, o almeno questo è il ritornello tanto deprimente quanto realistico che ci si ripete da quando il coronavirus ha bloccato l’industria musicale nel suo comparto più vitale e, dal punto di vista della pandemia, potenzialmente più pericoloso: quello dei live, dei concerti dal vivo. Eppure, la musica non si è mai fermata davvero: “Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. Ma non abbiamo mai smesso di cantare”, dice Alessandro Cattelan nella prima puntata delle audizioni di X Factor 2020, mentre sullo sfondo scorrono le immagini dei famosi balconi della quarantena. La nuova edizione del talent show parte dai provini, appunto, il 17 settembre ogni giovedì su Sky Uno e Now Tv, poi il venerdì anche su Tv8. Un’edizione, questa, ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) La musica si è fermata, o almeno questo è il ritornello tanto deprimente quanto realistico che ci si ripete da quando ilha bloccato l’industria musicale nel suo comparto più vitale e, dal punto di vista della pandemia, potenzialmente più pericoloso: quello dei live, dei concerti dal vivo. Eppure, la musica non si è mai fermata davvero: “Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. Ma non abbiamo mai smesso di cantare”, dice Alessandro Cattelan nella prima puntata delle audizioni di X2020, mentre sullo sfondo scorrono le immagini dei famosi balconi della quarantena. La nuova edizione del talent show parte dai provini, appunto, il 17 settembre ogni giovedì su Sky Uno e Now Tv, poi il venerdì anche su Tv8. Un’edizione, questa, ...

