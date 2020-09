Calciatori più pagati del 2020: la classifica mondiale (Di martedì 15 settembre 2020) I Calciatori più ricchi al mondo? La celeberrima rivista statunitense di economia Forbes ha aggiornato la classifica. Nell’anno 2020 si confermano ai vertici dei paperoni del pallone Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (foto). Ma anche tanti altri campioni come Robert Lewandowski fresco vincitore dell’ultima Champions League con il Bayern Monaco. Il più “povero” della Top 10… In questa speciale classifica si mettono in evidenza lo stipendio così come le sponsorizzazioni. Nella top 10 il meno ricco è David De Gea. Il portiere del Manchester United che guadagna 27 milioni di dollari, seguito al 9° posto da Robert Lewandowski che con 28 milioni si porta appena dietro a Gareth Bale. I primi 5 in ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Ipiù ricchi al mondo? La celeberrima rivista statunitense di economia Forbes ha aggiornato la. Nell’annosi confermano ai vertici dei paperoni del pallone Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (foto). Ma anche tanti altri campioni come Robert Lewandowski fresco vincitore dell’ultima Champions League con il Bayern Monaco. Il più “povero” della Top 10… In questa specialesi mettono in evidenza lo stipendio così come le sponsorizzazioni. Nella top 10 il meno ricco è David De Gea. Il portiere del Manchester United che guadagna 27 milioni di dollari, seguito al 9° posto da Robert Lewandowski che con 28 milioni si porta appena dietro a Gareth Bale. I primi 5 in ...

