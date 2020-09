Venere | tracce di vita? Trovata fosfina nell' atmosfera del pianeta | forse generata da microbi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Cercavamo i "marziani", invece, potenti telescopi, piazzati in CiIe e alle Isole Hawai, avrebbero trovato i "venusiani". Naturalmente parliamo di forme di...

Non solo Marte è al centro della nostra attenzione per la ricerca di tracce di vita presente o passata. Oggi i riflettori sono puntati su Venere: un gruppo di ricerca dell’università di Cardiff ha rin ...Un gruppo internazionale di astronomi ha trovato sul pianeta tracce di fosfina, un gas che sulla Terra è strettamente legato alle attività degli esseri viventi: ma è presto per risposte definitive Un ...