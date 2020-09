Traffico Roma del 14-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento disagi disulla Cassia e sulla via trionfale in particolare sulla Trionfale dove abbiamo code nella zona Ottavia tra la via Flaminia viale di Tor di Quinto code e disagi fino alle vicinanze con la tangenziale entrando aintenso delsulla Nomentana sul tratto Urbano dell’a24 rallentamenti e code all’altezza del Viale Togliatti in direzione della tangenziale mentre sul Raccordo Anulare incolonnamenti nel tratto di carreggiata interna all’altezza della Tuscolana viaggi possibili tra la via Casilina e via di Torpignattara in corso lavori che comportano la chiusura di Piazza della Marranella per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un ...