Sirius, Valentina e Gemma Galgani. Il trono over di UeD 'trema': in studio è vero caos (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo appuntamento pieno di colpi di scena quello odierno di 'Uomini e Donne'. In attesa di vedere la puntata di lunedì 14 settembre, in onda questo pomeriggio su Canale 5, sono già uscite fuori alcune anticipazioni succulenti. In particolare, grande protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, ma non solo. Nella prima fase del programma vedremo la dama essere ovviamente attaccata dalla rivale di sempre Tina Cipollari. Gemma ha confermato di uscire con un uomo. Infatti, sta approfondendo la sua conoscenza con Paolo, che la sta corteggiando. Ricordiamo per chi ancora non lo sapesse che ci sono state due novità per la donna in questi mesi: ha deciso di ringiovanirsi facendosi un lifting ed ha interrotto la sua frequentazione con Nicola Vivarelli. Dimenticato Sirius una volta ...

