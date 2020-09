“Saremo costretti a bere acqua di rubinetto?”: la preoccupazione dei fratelli Bianchi in carcere (Di lunedì 14 settembre 2020) Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, i tre arrestati insieme a Belleggia (che però si trova ai domiciliari) con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, sono in isolamento nel carcere di Rebibbia. Il Messaggero racconta che al loro arrivo domenica 6 settembre i due fratelli Bianchi avrebbero chiesto “Ma adesso saremo costretti a bere acqua di rubinetto?”. Probabilmente le loro preoccupazioni sono cambiate con il tempo. I tre per 14 giorni devono restare in celle diverse, sia per salvaguardare le indagini evitanto che parlino tra loro sia perché rimangano a distanza dagli altri detenuti per il periodo previsto dalle misure contro il Coronavirus. Ma l’isolamento potrebbe continuare. Richiesto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Gabriele e Marcoe Mario Pincarelli, i tre arrestati insieme a Belleggia (che però si trova ai domiciliari) con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, sono in isolamento neldi Rebibbia. Il Messaggero racconta che al loro arrivo domenica 6 settembre i dueavrebbero chiesto “Ma adesso saremodi rubinetto?”. Probabilmente le loro preoccupazioni sono cambiate con il tempo. I tre per 14 giorni devono restare in celle diverse, sia per salvaguardare le indagini evitanto che parlino tra loro sia perché rimangano a distanza dagli altri detenuti per il periodo previsto dalle misure contro il Coronavirus. Ma l’isolamento potrebbe continuare. Richiesto ...

AlessioParodi6 : Poi un giorno capirò cosa serva alimentare le chiacchiere, il voyeurismo con notizie come questa? Hanno ammazzato u… - Noovyis : (“Saremo costretti a bere acqua di rubinetto?”: la preoccupazione dei fratelli Bianchi in carcere) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : 'Saremo costretti a bere acqua di rubinetto?': la preoccupazione dei fratelli Bianchi in carcere - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Se l'Unione Europea Ue non la smette di destabilizzare l'Italia con i criminali clandestini, rom, salva stati, mes, ec… - Terry79719069 : @mircoDmirco Bergoglio deve andarsene!!!! Se no saremo costretti a fare come loro....a massacrare ciò che x loro è sacro!!!! -

